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MONTENEGRO RAILWAYS REHABILITATION

Signature(s)

Montant (.*)
75 470 826 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 75 470 826 €
Transports : 75 470 826 €
Date(s) de signature
27/05/2024 : 15 765 826 €
27/05/2024 : 19 705 000 €
27/05/2024 : 40 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 19 705 000 € fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK ,a 15 765 826 € Investment Grants fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
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27/01/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONTENEGRO RAILWAYS REHABILITATION
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 janvier 2023
Statut
Référence
Signé | 27/05/2024
20200001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MONTENEGRO RAILWAYS REHABILITATION
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 76 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the railway reconstruction along the Vrbnica - Podgorica - Bar railway line forming a part of the Orient/East Mediterranean TEN-T Core Network corridor, indicative extension to the Western Balkans.

The project concerns rehabilitation works across southern, central and northern Montenegro along the Bar - Podgorica - Vrbnica railway line forming part of the indicative Extended Orient/East Mediterranean TEN-T core corridor (SEETO Route 4). The project is expected to include the following four components to be confirmed during appraisal: - Rehabilitation of the permanent way on 20 km of single track line in central Montenegro; - Rehabilitation of 13 steel bridges at various locations across the country; - Rehabilitation of 8 tunnels at various locations across the country; - Modernization of 3 workshops for rolling stock in Bar, Podgorica and Niksic;

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated within the EU, all the project components would fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, and would therefore be subject to screening. Screening out decisions for the tunnels and bridges have already been issued by the Competent Authority, and similar decisions are expected for the remaining two components. The overall compliance of the project to EIB standards, and the safeguard management arrangements, will be verified during appraisal.

The EIB will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
21 décembre 2022
27 mai 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONTENEGRO RAILWAYS REHABILITATION
Date de publication
27 Jan 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126244946
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200001
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
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