Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 65 000 000 €
Énergie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2020 : 20 000 000 €
15/12/2020 : 45 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
Related EFSI register
04/06/2021 - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION

Fiche récapitulative

Date de publication
23 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 15/12/2020
20190873
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 142 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns investments in electricity distribution networks and uprating of one small hydro generation plant in Madeira and Porto Santo islands, Portugal, to be undertaken during 2019-2023.

The overall purpose is to modernise the electricity network in the Autonomous Region of Madeira in order to maintain or improve the reliability and quality of electricity supply, cater for additional distributed generation sources and improve the information to users (via smart meters). Also, the overall operational efficiency of the electricity system will be improved with more modern assets and new LED public lighting. Generation from renewable energy facilities will increase through upgrades in plant and equipment efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has the potential for some adverse environmental and social impacts. Environmental and/or social impact studies will be carried out as required and measures to avoid, reduce, mitigate and remedy impacts will be implemented as necessary.

The promoter has to ensure that the contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
01/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
04/06/2021 - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129309674
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190873
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
Date de publication
3 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
142411556
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190873
Dernière mise à jour
4 Jun 2021
Secteur(s)
Énergie
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
Related EFSI register
04/06/2021 - MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
Autres liens
Fiche récapitulative
MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION
Fiche technique
MADEIRA ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes