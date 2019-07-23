ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Industrie - Construction
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
The operation is a linked unfunded partial delegation risk sharing instrument for an amount of up to EUR 140m to cover up to 50% of the credit risk associated with a new portfolio of energy efficiency, renewable energy and circular economy small and medium-sized projects originated by the Intesa Sanpaolo Group, located in Italy.
Such loans provided by Intesa Sanpaolo will finance medium sized projects in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental protection, in line with EU objectives. The operation also contributes to meeting Italy's renewable energy (RE) and energy efficiency (EE) objectives and will actively support the transition to a circular economy.
This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change, contribute to reduce greenhouse gas emissions and support transition to circular economy. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary (FI) to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the EIB's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.
The Bank will require the FI to ensure that contracts for the implementation of the projects shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.