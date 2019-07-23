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ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 140 000 000 €
Industrie : 10 500 000 €
Déchets solides : 45 500 000 €
Énergie : 84 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 10 500 000 €
18/12/2019 : 45 500 000 €
18/12/2019 : 84 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Related EFSI register
10/02/2020 - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20190723
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
INTESA SANPAOLO SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Industrie - Construction
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation is a linked unfunded partial delegation risk sharing instrument for an amount of up to EUR 140m to cover up to 50% of the credit risk associated with a new portfolio of energy efficiency, renewable energy and circular economy small and medium-sized projects originated by the Intesa Sanpaolo Group, located in Italy.

Such loans provided by Intesa Sanpaolo will finance medium sized projects in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental protection, in line with EU objectives. The operation also contributes to meeting Italy's renewable energy (RE) and energy efficiency (EE) objectives and will actively support the transition to a circular economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change, contribute to reduce greenhouse gas emissions and support transition to circular economy. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary (FI) to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the EIB's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

The Bank will require the FI to ensure that contracts for the implementation of the projects shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
10/02/2020 - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123838557
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190723
Secteur(s)
Déchets solides
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Date de publication
10 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
126254906
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190723
Dernière mise à jour
10 Feb 2020
Secteur(s)
Déchets solides, Industrie, Énergie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
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10/02/2020 - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
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Fiche récapitulative
ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Fiche technique
ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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