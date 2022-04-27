CSOB CZ LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

The operation predominantly addresses market failure in terms of access to finance constraints faced by SMEs and Midcaps in the Czech Republic that has been further exacerbated by the ongoing pandemic and the risk aversion generated by the conflict in Ukraine. Furthermore, the finance unlocked by the EIB benefits cohesion areas (expected 80%, split half-half between Less Developed regions and Transition regions) and thus helps reduce regional disparities as per the EU's cohesion policy. Implementation is handled by intermediaries that have in-depth experience implementing EIB products through a network of branches in the targeted regions.





The contribution to climate action of 20% is significant and aligned with the EIB's Climate Action Strategy. The operation likewise sustains employment in the targeted areas.





The EIB contribution to the success of the intermediaries rests on longer maturity, technical assistance focused on Climate Action allocations and signalling effect that may help crowd in additional financing.