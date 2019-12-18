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EBM LOAN FOR SMES & OTHER PRIORITIES

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 30 000 000 €
Lignes de crédit : 30 000 000 €
Date(s) de signature
29/04/2020 : 30 000 000 €
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Communiqués associés
Montenegro : la BEI s’apprête à investir jusqu’à 50 millions d’euros dans des petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire d’Erste Bank Montenegro

Fiche récapitulative

Date de publication
18 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 29/04/2020
20190632
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EBM LOAN FOR SMES & OTHER PRIORITIES
ERSTE BANK AD PODGORICA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan for SMEs with a Mid-Cap tranche to finance, for at least 70% of the facility amount, eligible investments promoted by SMEs and Mid-Caps operating in the manufacturing, tourism, and services sectors in Montenegro. Up to 30% of the loan amount could be dedicated to eligible projects promoted by public and/or private sector entities.

Financing of small/medium projects carried out by SMEs and Mid-Caps in the manufacturing, and tourism sectors, as well as other eligible investments promoted by public and/or private sector bodies in the fields of energy, environmental protection, services and tourism activities in Montenegro.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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