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SZCZECIN AFFORDABLE HOUSING GREEN INFRA (NCFF)

Signature(s)

Montant
766 679,54 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 766 679,54 €
Aménagement urbain : 766 679,54 €
Date(s) de signature
10/08/2020 : 766 679,54 €
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Communiqués associés
Poland: Investment Plan for Europe - EIB supports affordable housing in the city of Szczecin

Fiche récapitulative

Date de publication
23 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 10/08/2020
20190622
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SZCZECIN AFFORDABLE HOUSING GREEN INFRA (NCFF)
SZCZECINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z O.O.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 3 million (EUR 1 million)
PLN 4 million (EUR 1 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a loan for extensive greening measures, which are part of a larger redevelopment plan of social housing blocks in the centre of Szczecin. Implementation will be done by a social housing association in the period 2019-2023.

The aim is to plant local flora and improve biodiversity and climate resilience in the urban environement, as well as to increase the capacity of the land and the roofs to absorb and store rainwater.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will finance eligible components which are environmentally sound and compliant with ith the EU environmental legislation, as well as with the principles and standards of the EIB's Environmental Policy Statement.

The promoter is subject to public procurement regulation. The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

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Communiqués associés
Poland: Investment Plan for Europe - EIB supports affordable housing in the city of Szczecin

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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