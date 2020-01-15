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VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/07/2020 : 150 000 000 €
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20/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 janvier 2020
Statut
Référence
Signé | 30/07/2020
20190582
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
VITENS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 324 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the 2020-2024 investment programme into the production and distribution facilities of Vitens, Netherlands' largest water supply company. The programme consists mainly of renewal and upgrading of water treatment plants, reservoirs and pumping stations, distribution networks and water meters aimed at providing an even more reliable and affordable drinking water supply.

The project will secure or enhance the quality of life to up to 6 million residents in the provinces of Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht and Overijssel, by improving the reliability and affordability of the water supply service. The project will ensure continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC), the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter must ensure compliance with national and European environmental legislation and facilitate access by the public to environmentally relevant information in accordance with the Aarhus Convention. The Environmental Impact Assessment (EIA) (if required), as well as the screening according to the relevant criteria listed in Annex III of the EIA directive 2011/92/EC, as amended by Directive 2014/52/EU will be made available to the Public. The EIA (if required) will be published on the EIB website. Consultations with affected communities and interested parties will take place in line with the requirements of the Directives.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
Date de publication
20 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125890139
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190582
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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