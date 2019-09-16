TCX-THE CURRENCY EXCHANGE FUND CAPITAL INCREASE

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Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
TCX provides derivative instruments addressing currency and interest rate risks related to local currency financing. The project consists of an EIB participation in the equity capital increase of TCX.
The participation of EIB in the equity capital increase of TCX will support the expansion and broadening of activities of the fund which deepen the access to finance to Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and supports their long-term sustainability. TCX facilitates the local currency financing activities in the emerging markets and extends the reach of local currency lending to high-risk markets where affordable long-term lending is in high demand. Moreover, TCX activities support the development of the beneficiary economies and the creation of robust financial markets by assisting financial intermediaries to strengthen their balance sheets and avoid term mismatches. By improving access to local currency finance for MSMEs, the project will promote more inclusive and balanced economic growth in the ACP countries in line with the objectives of the Cotonou Agreement and the priorities of the Joint ACP-EU Cooperation Framework for Private Sector Development Support in ACP Countries.
TCX benefits from the environmental and social standards (E&S) standards and policies applied to the underlying projects by its clients, primarily DFIs and MFIs/impact institutions. To ensure that its business operations support sustainable investments and activities, TCX incorporates E&S in its due diligence process based on the International Finance Corporation Performance Standards.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.