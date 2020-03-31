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SMART INNOVATION 2

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 1 000 000 €
Allemagne : 2 750 000 €
Espagne : 21 250 000 €
Services : 25 000 000 €
Date(s) de signature
10/07/2020 : 1 000 000 €
10/07/2020 : 2 750 000 €
10/07/2020 : 21 250 000 €
Autres liens
Related public register
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART INNOVATION 2
Related EFSI register
23/07/2020 - SMART INNOVATION 2

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 10/07/2020
20190570
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SMART INNOVATION 2
GLOBAL DOMINION ACCESS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 51 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter's RDI investment programme for the development of IT and Engineering services and solutions. The project will be implemented the promoter's RDI centres in Spain, Germany and Denmark covering activities related to developments in the field of ICT Data and Platforms, ICT House centric solutions, Industrial, tall structures and industrial chimneys as well as Biotech and eHealth.

The project relates to the development of new IT based solutions for several industries, such as automation solutions for Hospitals, Fintech solutions, platforms for industrial design (including solar towers) and industrial process management systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART INNOVATION 2
23/07/2020 - SMART INNOVATION 2

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART INNOVATION 2
Date de publication
1 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127047253
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190570
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SMART INNOVATION 2
Date de publication
22 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
132137558
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190570
Dernière mise à jour
23 Jul 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Danemark, Allemagne, Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/07/2020 - SMART INNOVATION 2
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Fiche récapitulative
SMART INNOVATION 2
Fiche technique
SMART INNOVATION 2

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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