OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Fiche récapitulative
The project consists of a Framework Loan intermediated through Bank Gospodarstwa Krajowego, Poland's national development bank, financing eligible schemes implemented under the long-term capital investment programme of the City of Ostrów Wielkopolski, improving sustainable urban development and supporting climate mitigation measures.
This operation is structured as a framework loan; the EIB will finance eligible schemes from the City's investment plan 2020-2023. Some schemes already identified include: (i) the development of a clean urban energy market (a pilot project aimed at distributing energy from renewable sources to the inhabitants of the municipality); (ii) construction of social housing; and (iii) construction of the new schools. The loan will be either a direct loan to the Promoter, or an intermediated loan through a local bank, including, but not limited to, BGK, the national promotional bank (to be confirmed during appraisal).
Promoter's environmental management capacity to properly apply the EU environmental directives (the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC, where appropriate) will be assessed during appraisal. The schemes to be proposed under the Framework Loan should have an overall positive impact on the environment, by reducing energy consumption and by promoting sustainable urban development. Some of the schemes may, however, fall under Annex I or Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. This will be further assessed during project appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU/ 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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