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OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
24 920 142,27 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 24 920 142,27 €
Services : 24 920 142,27 €
Date(s) de signature
23/07/2020 : 24 920 142,27 €
Autres liens
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 23/07/2020
20190495
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CITY OF OSTROW WIELKOPOLSKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 110 million (EUR 24 million)
PLN 220 million (EUR 49 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a Framework Loan intermediated through Bank Gospodarstwa Krajowego, Poland's national development bank, financing eligible schemes implemented under the long-term capital investment programme of the City of Ostrów Wielkopolski, improving sustainable urban development and supporting climate mitigation measures.

This operation is structured as a framework loan; the EIB will finance eligible schemes from the City's investment plan 2020-2023. Some schemes already identified include: (i) the development of a clean urban energy market (a pilot project aimed at distributing energy from renewable sources to the inhabitants of the municipality); (ii) construction of social housing; and (iii) construction of the new schools. The loan will be either a direct loan to the Promoter, or an intermediated loan through a local bank, including, but not limited to, BGK, the national promotional bank (to be confirmed during appraisal).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Promoter's environmental management capacity to properly apply the EU environmental directives (the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC, where appropriate) will be assessed during appraisal. The schemes to be proposed under the Framework Loan should have an overall positive impact on the environment, by reducing energy consumption and by promoting sustainable urban development. Some of the schemes may, however, fall under Annex I or Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. This will be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU/ 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Date de publication
27 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127133407
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190495
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Lien vers la source
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Fiche récapitulative
OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Fiche technique
OSTROW WIELKOPOLSKI SUSTAINABLE DEVELOPMENT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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