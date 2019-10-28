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EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
67 790 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 67 790 000 €
Transports : 67 790 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 67 790 000 €
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17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
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Italie : Plan d’investissement pour l’Europe – la BEI finance les nouveaux trains du réseau napolitain Circumvesuviana

Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20190492
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million
EUR 222 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase of 40 new trainsets to be employed on the Circumvesuviana railways located in the Campania Region (Italy). The new trains will replace life-expired rolling stock.

The project is expected to improve the quality of public transport services and facilitate modal shift from road to rail as well as reduce operational and maintenance costs. Moreover, the new energy efficient trains will reduce GHG emissions related to railway operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU, since manufacturing and use of rail rolling stock is not included in both lists. The project is expected to have a positive environmental impact through the replacement of existing rolling stock with more energy efficient trainsets and by supporting the railway to maintain and potentially increase its modal share of urban mobility in the metropolitan area of Naples. The EIB will assess such possible impacts as well as the arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock during appraisal.

The Promoter will be required to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122857311
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190492
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
Date de publication
3 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
126552551
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190492
Dernière mise à jour
4 Feb 2020
Secteur(s)
Transports
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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