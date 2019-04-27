TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the acquisition of up to 135 new trainsets by Trenitalia to provide regional train services in several regions in Italy.
The project will increase the quality of the passenger transport services provided in several Italian regions, and will thereby promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.
The project consists of the acquisition of new rolling stock, which is out of the scope of the EIA Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock will be assessed during appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate greenhouse gas emissions savings, other environmental and safety benefits.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The contract and award notices for the rolling stock supply contract were published in May 2017 (2017/S 093-182702) and January 2019 (2019/S 008-015180), respectively.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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