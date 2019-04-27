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TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2024 : 100 000 000 €
23/07/2020 : 150 000 000 €
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20/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 23/07/2020
20190427
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM
TRENITALIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 617 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the acquisition of up to 135 new trainsets by Trenitalia to provide regional train services in several regions in Italy.

The project will increase the quality of the passenger transport services provided in several Italian regions, and will thereby promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of the acquisition of new rolling stock, which is out of the scope of the EIA Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock will be assessed during appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate greenhouse gas emissions savings, other environmental and safety benefits.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The contract and award notices for the rolling stock supply contract were published in May 2017 (2017/S 093-182702) and January 2019 (2019/S 008-015180), respectively.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM
Date de publication
20 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129188095
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190427
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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