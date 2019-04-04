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MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2020 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 27/11/2020
20190404
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING
GBG - MANNHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 344 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the municipal social and affordable rental housing programme. The investments will include the construction of new housing units and the upgrade of existing ones, as well as associated infrastructure (kindergartens).

The operation is expected to finance a comprehensive investment programme aiming at alleviating the shortages in municipal social and affordable housing supply. The investments will address existing need from low and modest income groups, thus contributing to social inclusion of deprived households. The new housing units as well as the retrofitting interventions will be in line with contemporary living standards, in particular concerning energy efficiency, safety/security and accessibility. The investments will need to satisfy the EIB's eligibility criteria for urban renewal and sustainable communities. The housing investments concerned are envisaged to form part of specific local integrated urban development plans.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

National environmental legislation has been harmonised in line with the relevant EU Directives, in particular the environmental impact assessment (EIA) 2011/92/EU Directive and Strategic Environmental Assessment (SEA) 2001/42/EC. The EIB's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC, where appropriate. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing investments will be reviewed during project appraisal. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
02/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126674762
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190404
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING
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Fiche récapitulative
MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING
Fiche technique
MANNHEIM SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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