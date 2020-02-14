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STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Italie : 250 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
14/02/2020 : 250 000 000 €
14/02/2020 : 250 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
25 février 2020
Statut
Référence
Signé | 14/02/2020
20190341
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
STMICROELECTRONICS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1030 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoters semiconductor RDI activities to be carried out at the promoter's locations in France and Italy. In particular, these include both RDI activities (the development of the next generation of energy efficiency, resources saving and environment protection semiconductor technologies, devices and solutions), as well as investments in pilot lines and in advanced manufacturing capabilities for Key Enabling Technologies (KET).

The project supports investments in European R&D and production in high value-added products contributing to the targets of the Europe 2020 and 2030 Strategy and the European industrial Strategic Roadmap for micro- and nano-electronic components and systems (EU 10/100/20). In addition, a globally competitive high-volume advanced semiconductor industry is one of the pillars of the KET initiative, launched by the EC to identify and support technologies that are considered as crucial for preserving the long-term competitiveness of the European Industry.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Semiconductor RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the Environmental Assessmnet Directive (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Date de publication
17 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
128955717
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190341
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163266514
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190341
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
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Fiche récapitulative
STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Fiche technique
STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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