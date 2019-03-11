Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Secteur(s)
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
14/08/2020 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Communiqués associés
EUR 30 million EIB backing to accelerate tuberculosis vaccine development in Africa
Article sur un sujet connexe
L’autre menace infectieuse

Fiche récapitulative

Date de publication
11 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 14/08/2020
20190311
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
VAKZINE PROJEKT MANAGEMENT GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 90 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

A loan to support the research and development of a vaccine for the prevention of tuberculosis in infants and broadly neutralising antibodies for prevention and treatment of HIV in high-risk populations.

The project will support up to 50% of the Promoter's planned expenditures into research and development (R&D), clinical trials and capital expenditure activities to develop: i) VPM1002, a novel vaccine for the prevention of tuberculosis in infants (TB) and ii) several monoclonal antibodies (mAb) for the prophylaxis and treatment of HIV. During the project, VPM1002 will be compared for efficacy and safety against the current tuberculosis vaccine BCG in a large, multi-centric clinical trial, implemented in several sub-Saharan African countries (Uganda, Gabon, Kenya, Tanzania, Lesotho, etc.) eligible under the Cotonou Agreement.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D (process development, clinical studies, regulatory development/production capacity, etc.) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
15/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Autres liens
Communiqués associés
EUR 30 million EIB backing to accelerate tuberculosis vaccine development in Africa

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126675047
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190311
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Fiche technique
SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Communiqués associés
EUR 30 million EIB backing to accelerate tuberculosis vaccine development in Africa
Article sur un sujet connexe
L’autre menace infectieuse

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
EUR 30 million EIB backing to accelerate tuberculosis vaccine development in Africa
Article sur un sujet connexe
L’autre menace infectieuse
Autres liens
Related public register
15/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes