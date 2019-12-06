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TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN

Signature(s)

Montant
108 166 576,51 €
Secteur(s)
Énergie : 27 041 644,12 €
Lignes de crédit : 81 124 932,39 €
Date(s) de signature
6/12/2019 : 27 041 644,12 €
6/12/2019 : 81 124 932,39 €
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05/02/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 06/12/2019
20190279
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
ACCEPTABLE BANK(S),EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 120 million (EUR 109 million)
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a loan up to USD 120m for part-financing eligible projects, including at least 25% climate action projects. Projects need to be undertaken by private sector entities or commercially run public enterprises across the Member States of the African Trade and Development Bank (TDB), a regional African Development Finance Institution. These eligible investments would be financed directly by TDB or, in the case of loans to small small and medium-sized enterprises (SMEs), through financial institutions with which the EIB does not maintain a relationships.

The project will help the financing of projects mainly carried out by SMEs, as well as renewable energy and energy efficiency projects. This operation contributes to climate action and economic growth and development by supporting entrepreneurs and job creation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
Date de publication
5 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95458307
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190279
Secteur(s)
Lignes de crédit
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
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Photogallery

TDB and EIB deepen their partnership with a USD 120 million 15-year SME and climate action facility
TDB SMEs and Climate Action Loan
Photographe: Richard Willis
©EIB

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