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LAHTI EDUCATION INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Éducation : 100 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2020 : 100 000 000 €
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14/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAHTI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Communiqués associés
Lahti : de nouvelles garderies et écoles, grâce au soutien de la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 30/06/2020
20190251
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LAHTI EDUCATION INFRASTRUCTURE
LAHDEN KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 233 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance a new construction and major renovations of pre-primary education to vocational training infrastructure to be located in different areas of the City of Lahti, the eighth largest city in Finland. Some cultural and sport facilities are also expected to be included in the project.

The project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy in Finland. It is aimed at upgrading and modernising the pre-primary, primary and secondary schools estate, including facilities for children with special educational needs. The purpose is to improve the learning environment for students and the working conditions for teachers. Additionally, the refurbishments completed as a part of the project aim to improve the energy efficiency of the education infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover educational activities, leaving it at the discretion of the responsible competent authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, educational facilities may fall under Annex II of the Directive with respect to Urban Development. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in Directive 2010/31/EU on the energy performance of building and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. Social and environmental aspects as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project:have been /will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAHTI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Date de publication
14 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94586591
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190251
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
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