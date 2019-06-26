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WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
20/03/2020 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 20/03/2020
20190179
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 324 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the EIB co-financing of the EUR 330m 2019-2021 investment programme of Société Publique de Gestion de l'Eau, a public-sector entity in charge of wastewater collection and treatment in the Walloon Region in Belgium.

The investment programme mainly targets the rehabilitation or improvement of existing infrastructure such as wells, sewers, and wastewater treatment plants in order to improve the quality of service, to reduce pollution to the environment and to protect natural resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Date de publication
17 Mar 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94371258
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190179
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171956282
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190179
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
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Fiche récapitulative
WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Fiche technique
WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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