GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project involves the retrofitting of sulphur oxide (SOx) exhaust gas cleaning systems (scrubbers) to 10 passenger/vehicle (RoPax) ferries, 17 container/vehicle (ConRo) vessels, 11 roll on - roll off cargo (RoRo Cargo) vessels and 6 vehicle carriers (total 44 vessels) of the Promoter's fleet.
The aim is to ensure that the promoter's vessels comply with International Maritime Organisation (IMO), International Labour Organisation (ILO) and EU regulations governing the cleaning of exhaust gas emissions. The vessels concerned by this project will be outfitted with wet exhaust gas cleaning systems designed to remove harmful sulphur and exhaust particulates from the vessels engine emissions. The resulting emissions will meet future more stringent international regulations and as such the project will contribute to a significant improvement of the environmental performance of the fleet.
The project does not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The Promoter and the shipyards possess all valid IMO, ILO and EU environmental and social certification for the operation and service/maintenance of general cargo vessels. The vessel works will be classed according to EU or IACS classification society that establishes and maintains technical standards for the operation and service/maintenance of all vessels types involved in the project. The society will also validate that shipyard works are according to these standards and carry out regular surveys in service to ensure compliance with the standards. The project is expected to contribute to the reduction of air emissions and have a positive impact for the Promoter's fleet.
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector, and thus is not covered by EU Directives on procurement. The Promoter will conclude the procurement process through a negotiated procedure with a number of shipyards. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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