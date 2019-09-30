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GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 70 000 000 €
Transports : 70 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2019 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
Projet apparenté
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 16/12/2019
20190176
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
GRIMALDI GROUP SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 152 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the retrofitting of sulphur oxide (SOx) exhaust gas cleaning systems (scrubbers) to 10 passenger/vehicle (RoPax) ferries, 17 container/vehicle (ConRo) vessels, 11 roll on - roll off cargo (RoRo Cargo) vessels and 6 vehicle carriers (total 44 vessels) of the Promoter's fleet.

The aim is to ensure that the promoter's vessels comply with International Maritime Organisation (IMO), International Labour Organisation (ILO) and EU regulations governing the cleaning of exhaust gas emissions. The vessels concerned by this project will be outfitted with wet exhaust gas cleaning systems designed to remove harmful sulphur and exhaust particulates from the vessels engine emissions. The resulting emissions will meet future more stringent international regulations and as such the project will contribute to a significant improvement of the environmental performance of the fleet.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The Promoter and the shipyards possess all valid IMO, ILO and EU environmental and social certification for the operation and service/maintenance of general cargo vessels. The vessel works will be classed according to EU or IACS classification society that establishes and maintains technical standards for the operation and service/maintenance of all vessels types involved in the project. The society will also validate that shipyard works are according to these standards and carry out regular surveys in service to ensure compliance with the standards. The project is expected to contribute to the reduction of air emissions and have a positive impact for the Promoter's fleet.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector, and thus is not covered by EU Directives on procurement. The Promoter will conclude the procurement process through a negotiated procedure with a number of shipyards. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Documents liés
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Projets associés
Projet apparenté
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
Date de publication
24 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92034941
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190176
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
160153054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190176
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
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GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
Fiche technique
GRIMALDI FLEET ENVIRONMENTAL RETROFIT
Projet apparenté
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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