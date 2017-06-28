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DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION

Signature(s)

Montant
54 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 54 000 000 €
Industrie : 54 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2022 : 1 000 000 €
30/11/2022 : 9 000 000 €
4/03/2022 : 10 000 000 €
12/07/2021 : 10 000 000 €
19/06/2020 : 11 000 000 €
25/10/2019 : 13 000 000 €
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26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
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16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 25/10/2019
20190165
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 54 million
EUR 112 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises investments by the promoter to expand the production capacity and to finance research, development and innovation (RDI) activities over the 2019-2022 period.

The investment will contribute to improve the promoter's competitiveness by increasing the capacity and energy/resource efficiency of their production process. The project includes also RDI activities to develop healthier and more sustainable products. The project will also create new employment and help secure existing employment and, therefore, contribute to agriculture/bioeconomy in a cohesion European region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. Environmental impact studies or Appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
Date de publication
26 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92620328
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190165
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82872661
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170628
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Industrie, Énergie, Agriculture, pêche, sylviculture
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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