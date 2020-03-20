IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS

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Fiche récapitulative
- Agriculture, pêche, sylviculture - Agriculture, sylviculture et pêche
This operation is to finance a comprehensive desertification control investment programme through afforestation and implementation of sustainable forest management practices in Horqin Sandy Lands, Tongliao City, Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR), China. The total project area is about 138,000 ha. The implementation period is 2020-2024.
The main purpose of the investments is to protect biodiversity and enhance resilience and adaptation to the negative impacts of climate change. The project is expected to contribute significantly to the effective control of encroachment by sand dunes in the Horqin Sandyland region, enhance the region's resilience against the negative impact of climate change, help climate mitigation by sequestering greenhouse gases, promote biodiversity and improve the livelihood of rural population. This project is fully in line with the EU's policy objectives (EU 2016 Strategy on China, which calls for increased cooperation on climate change, and the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation - key themes of climate change adaptation and mitigation, and environmental protection).
The project will have to comply with the EIB's environmental and social (E&S) requirements. The E&S aspects and permitting situation as well as the demands and requirements of the competent local environmental authorities will be part of the usual Bank's project due diligence.
The promoter has to ensure that the project is implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.