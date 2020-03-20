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IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chine : 300 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 300 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2020 : 300 000 000 €
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27/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 29/06/2020
20190157
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
TONGLIAO MUNICIPALITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 658 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This operation is to finance a comprehensive desertification control investment programme through afforestation and implementation of sustainable forest management practices in Horqin Sandy Lands, Tongliao City, Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR), China. The total project area is about 138,000 ha. The implementation period is 2020-2024.

The main purpose of the investments is to protect biodiversity and enhance resilience and adaptation to the negative impacts of climate change. The project is expected to contribute significantly to the effective control of encroachment by sand dunes in the Horqin Sandyland region, enhance the region's resilience against the negative impact of climate change, help climate mitigation by sequestering greenhouse gases, promote biodiversity and improve the livelihood of rural population. This project is fully in line with the EU's policy objectives (EU 2016 Strategy on China, which calls for increased cooperation on climate change, and the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation - key themes of climate change adaptation and mitigation, and environmental protection).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have to comply with the EIB's environmental and social (E&S) requirements. The E&S aspects and permitting situation as well as the demands and requirements of the competent local environmental authorities will be part of the usual Bank's project due diligence.

The promoter has to ensure that the project is implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Plan d'engagement des Parties Prenantes - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
Date de publication
19 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122708418
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20190157
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS - Environmental Impact Assessment Report
Date de publication
20 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122703026
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190157
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS - Social Impact Assessment
Date de publication
20 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122704467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190157
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
Date de publication
27 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94360558
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190157
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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