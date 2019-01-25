UKT WATER DISTRIBUTION

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Structural improvements of the water distribution system in the Municipality of Tirana, through the construction of the Guri I Bardhe transmission line and the Tirana high pressure water supply ring to achieve a continuous and high-quality potable water supply.
The project will contribute to environmental protection and natural resource efficiency by providing a continuous and safe water supply to Albania's capital city and reducing energy consumption. The project is expected to result in an improved quality of life, public health and reduced energy costs, thus helping the city become more resilient and adapted to climate change. The project will contribute to an improved environment and will promote economic growth and local employment during the construction phase.
The project will contribute to ensuring compliance with the Drinking Water Directive (98/83/EC) and to support environmental sustainability by improving water supply services, reducing potential pollution of drinking water resources and level of non-revenue water and ensure good health of the population in the beneficiary areas. The Bank will assess the compliance of the project with EU environmental legislation, policy and EIB environmental and social standards. Any potential negative externalities, as well as environmental and social regulation issues, will be assessed during the appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.