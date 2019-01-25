Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

UKT WATER DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Albanie : 80 000 000 €
Eau, assainissement : 80 000 000 €
Date(s) de signature
2/12/2021 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKT WATER DISTRIBUTION

Fiche récapitulative

Date de publication
19 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 02/12/2021
20190125
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKT WATER DISTRIBUTION
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE SHA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 144 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Structural improvements of the water distribution system in the Municipality of Tirana, through the construction of the Guri I Bardhe transmission line and the Tirana high pressure water supply ring to achieve a continuous and high-quality potable water supply.

The project will contribute to environmental protection and natural resource efficiency by providing a continuous and safe water supply to Albania's capital city and reducing energy consumption. The project is expected to result in an improved quality of life, public health and reduced energy costs, thus helping the city become more resilient and adapted to climate change. The project will contribute to an improved environment and will promote economic growth and local employment during the construction phase.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute to ensuring compliance with the Drinking Water Directive (98/83/EC) and to support environmental sustainability by improving water supply services, reducing potential pollution of drinking water resources and level of non-revenue water and ensure good health of the population in the beneficiary areas. The Bank will assess the compliance of the project with EU environmental legislation, policy and EIB environmental and social standards. Any potential negative externalities, as well as environmental and social regulation issues, will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKT WATER DISTRIBUTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKT WATER DISTRIBUTION
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123958873
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190125
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Albanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKT WATER DISTRIBUTION
Autres liens
Fiche récapitulative
UKT WATER DISTRIBUTION
Fiche technique
UKT WATER DISTRIBUTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes