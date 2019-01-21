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SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE VI

Signature(s)

Montant
196 486 783,07 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 196 486 783,07 €
Aménagement urbain : 74 664 977,57 €
Transports : 121 821 805,5 €
Date(s) de signature
2/08/2019 : 36 044 078,68 €
24/03/2020 : 38 620 898,89 €
2/08/2019 : 58 808 759,94 €
24/03/2020 : 63 013 045,56 €
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25/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE VI
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 02/08/2019
20190121
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE VI
CITY OF SZCZECIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 877 million (EUR 206 million)
PLN 2434 million (EUR 573 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a multi-annual municipal investment programme of the city of Szczecin in Poland. The EIB framework loan will support improvements in the urban transport networks and mobility, education and sport facilities, culture, energy efficiency, environment, social housing and other urban infrastructure and services.

The proposed municipal framework loan will support eligible schemes coherent with the city of Szczecin development strategy. It will contribute to modernisation of municipal public infrastructure and services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation as well as comply with the principles and standards of the Bank's Environmental Policy Statement.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE VI
Date de publication
25 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92120444
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190121
Secteur(s)
Transports
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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