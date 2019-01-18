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UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Signature(s)

Montant
106 185 293,35 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 106 185 293,35 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 106 185 293,35 €
Date(s) de signature
22/12/2021 : 1 769 754,89 €
22/12/2021 : 42 474 117,34 €
22/12/2021 : 61 941 421,12 €
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Related public register
17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 22/12/2021
20190118
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
EPICENTR K TOV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 120 million (EUR 109 million)
USD 457 million (EUR 416 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns financing of grain silos, agriculture equipment and grain railcars in Ukraine.

EIB funds will be used for the expansion of the company storage infrastructure, the purchase of new agricultural machinery and equipment, as well as of grains freight railcars. The investment is expected to increase the volume of agricultural commodities produced and commercialised. The EIB expects parts of the new equipment to be imported from different EU countries, which will help to increase the relations between the EU and Ukraine. The project will also help to improve the local labour market, creating 1,100 additional permanent jobs for the new operations and employing 300 workers during construction (most of them from low income/low resources families). Finally, it will also contribute to increasing the economic activity on the region and value chains, since it is envisaged to involve 15-20 local subcontracting SMEs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All of the project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.

It is required that the promoter ensures that any procurement procedures are done in accordance with the EIB' Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Documents liés
17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95689853
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190118
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
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Fiche récapitulative
UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
Fiche technique
UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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