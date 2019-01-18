UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

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Fiche récapitulative
- Agriculture, pêche, sylviculture - Agriculture, sylviculture et pêche
The project concerns financing of grain silos, agriculture equipment and grain railcars in Ukraine.
EIB funds will be used for the expansion of the company storage infrastructure, the purchase of new agricultural machinery and equipment, as well as of grains freight railcars. The investment is expected to increase the volume of agricultural commodities produced and commercialised. The EIB expects parts of the new equipment to be imported from different EU countries, which will help to increase the relations between the EU and Ukraine. The project will also help to improve the local labour market, creating 1,100 additional permanent jobs for the new operations and employing 300 workers during construction (most of them from low income/low resources families). Finally, it will also contribute to increasing the economic activity on the region and value chains, since it is envisaged to involve 15-20 local subcontracting SMEs.
All of the project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.
It is required that the promoter ensures that any procurement procedures are done in accordance with the EIB' Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.