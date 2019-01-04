Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

UHURU GROWTH FUND I

Signature(s)

Montant
25 066 844,93 €
Pays
Secteur(s)
Côte d'Ivoire : 7 520 053,48 €
Ghana : 7 520 053,48 €
Nigéria : 10 026 737,97 €
Services : 25 066 844,93 €
Date(s) de signature
1/12/2020 : 7 520 053,48 €
1/12/2020 : 7 520 053,48 €
1/12/2020 : 10 026 737,97 €
Autres liens

Fiche récapitulative

Date de publication
22 août 2019
Statut
Référence
Signé | 01/12/2020
20190104
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UHURU GROWTH FUND I
UHURU CAPITAL LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 30 million (EUR 27 million)
USD 200 million (EUR 182 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The proposed operation concerns an equity participation of up to USD 30m (EUR 27 million) in Uhuru West Africa Growth Fund I, a new private equity fund focusing on supporting the growth of companies active in Nigeria, Côte d'Ivoire and Ghana. The Fund is generalist in terms of sectors.

The proposed operation aims to invest in small and medium-sized enterprises (SMEs) in both Francophone and Anglophone Western Africa. The Fund targets to raise USD 200m, and plans to hold a first close in Q4 2019. By contributing to private sector development and improving access to finance for SMEs, the proposed operation is in line with the priorities of the Cotonou Agreement, the EU Agenda for Change (the basis for EU's development policy) and the Joint EU-Africa Strategy. Private sector development is also a key priority in the national development strategies in several of the concerned countries. The Fund is expected to contribute to several Sustainable Development Goals ("SDGs"), including SDG 9 (industry, innovation and infrastructure) and SDG 8 (decent work and economic growth). It should contribute indirectly to ending poverty (SDG 1), and investee companies, by providing goods and services to local populations, may contribute to sector-specific SDGs such as SDG 3 (good health and well-being) and SDG 4 (quality education).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will ensure that the project meets the social and environmental standards of the EIB and that the fund's operational guidelines provide for complete environmental and social due diligence of investee companies.

N/A.

Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes