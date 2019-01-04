UHURU GROWTH FUND I

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The proposed operation concerns an equity participation of up to USD 30m (EUR 27 million) in Uhuru West Africa Growth Fund I, a new private equity fund focusing on supporting the growth of companies active in Nigeria, Côte d'Ivoire and Ghana. The Fund is generalist in terms of sectors.
The proposed operation aims to invest in small and medium-sized enterprises (SMEs) in both Francophone and Anglophone Western Africa. The Fund targets to raise USD 200m, and plans to hold a first close in Q4 2019. By contributing to private sector development and improving access to finance for SMEs, the proposed operation is in line with the priorities of the Cotonou Agreement, the EU Agenda for Change (the basis for EU's development policy) and the Joint EU-Africa Strategy. Private sector development is also a key priority in the national development strategies in several of the concerned countries. The Fund is expected to contribute to several Sustainable Development Goals ("SDGs"), including SDG 9 (industry, innovation and infrastructure) and SDG 8 (decent work and economic growth). It should contribute indirectly to ending poverty (SDG 1), and investee companies, by providing goods and services to local populations, may contribute to sector-specific SDGs such as SDG 3 (good health and well-being) and SDG 4 (quality education).
The Bank will ensure that the project meets the social and environmental standards of the EIB and that the fund's operational guidelines provide for complete environmental and social due diligence of investee companies.
N/A.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.