Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The proposed operation consists of an equity participation of up to USD 10 million in Badia Impact Fund II, a venture capital fund investing in tech-oriented growth-stage and start-up enterprises. The Fund has a target size of USD 50 million and its target market is the Southern Neighbourhood, with a strong emphasis on Jordan and Egypt.
The Fund aims to generate long-term return for its investors, as well as significant development impact on the markets where it operates, namely by: -supporting innovative and high-growth start-ups and small and medium-sized enterprises (SMEs) in developing regional global solutions; -ensuring access to financing and sophisticated capital to innovation enterprises in Jordan, Egypt and the Levant region; -creating quality jobs and ensuring employment especially for the youth in the region; -expanding the venture capital ecosystem in Jordan and the region; -catalysing interest and attracting institutional investment capital to the Levant region and the Middle East and North Africa (MENA) in general.
The investment guidelines of the Fund will follow environmental and social (E&S) guidelines that are acceptable to the Bank.
N/A
The proposed operation would be in line with EU policies regarding the financing of SMEs in the Levant region and MENA in general. The Fund will ensure support for strategic priorities, such as developing innovation and information and communications technology (ICT) solutions, supporting an active entrepreneurial ecosystem and ensuring access to finance and employment creation by promoting sustainable private sector development.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.