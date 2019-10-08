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GALICIA PUBLIC R&D

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 100 000 000 €
Services : 100 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GALICIA PUBLIC R&D
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11/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GALICIA PUBLIC R&D
Communiqués associés
Espagne : soutien à l’innovation - la BEI prête 100 millions d’EUR au titre d’InnovFin à l’appui de la recherche publique en Galice

Fiche récapitulative

Date de publication
8 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20190066
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GALICIA PUBLIC R&D
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 205 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project concerns the co-financing of research and development activities performed by the University of Santiago de Compostela and the University of Vigo in the Autonomous Region of Galicia (Spain),during the period 2020-2023.

The project supports the Autonomous Region of Galicia in implementing its research and innovation strategy by strengthening academic research capacities at its two best performing public universities. The project promotes the European Research and Higher Education Areas and will provide job opportunities to young researchers in a region that currently suffers from high youth unemployment and brain drain. The project is in line with the objectives of the EU 2020 strategy, in particular the Horizon 2020 Programme and is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest (Innovation & Skills).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns public research to be carried out in existing facilities, already authorised for the same purpose and not expecting to materially change current R&D practices at these institutions. The project is not expected to fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The project may include research activities on live animals for scientific purposes. The compliance of the promoter's standards and methodologies with Directive 2010/63/EU will be verified during the appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GALICIA PUBLIC R&D
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GALICIA PUBLIC R&D
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123268165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190066
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GALICIA PUBLIC R&D
Date de publication
11 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241500453
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190066
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Photogallery

Supporting innovation in Spain: EIB provides EUR 100m under the InnovFin programme to finance public sector research in Galicia
Galicia Public R&D
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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