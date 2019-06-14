POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V

Fiche récapitulative
The project finances a broad range of research and development (R&D) activities procured on a competitive basis by two national agencies in 2019 and 2020. The National Science Centre (NSC) in Krakow finances excellent, early-stage research projects. The National Centre for Research and Development (NCRD) in Warsaw finances applied R&D projects and downstream innovation activities of strategic importance.
The project's objective is to support the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth as well as cohesion policy. The project should also improve Poland's capacity to contribute to the common European Research Area and the European Higher Education Area. It aims to achieve this by financing excellent basic research performed by public research entities as well as strategic applied research and development performed by public research entities in collaboration with the industry. Poland performs below EU average with regard to gross domestic expenditure on R&D (GERD), which stood at 1% in 2017 against an EU average of 2%. The project is an important element in Poland's effort to increase its gross domestic expenditure on R&D towards its national EU2020 target of 1.7% of gross domestic product (GDP) by 2020.
The operation finances intangible scientific activities financed by the National Science Centre and the National Centre for Research and Development. Due to the nature of the operation (mainly salaries of R&D staff), it does not fall under the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The Bank will verify during the appraisal the promoter's standards and principles in respect of environmental and social aspects, in particular the adherence to the relevant EU Directives. In addition, the potential share of financing dedicated for climate action research will be reviewed.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.