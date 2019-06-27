BDMG CLIMATE ACTION FL II

It is expected that the beneficiaries of the schemes under this Framework Loan will be predominantly private entities not operating in the utility sector, not having a status of contracting entity and not being concessionaire. However, it cannot be excluded that some schemes could be classified as public for procurement purposes. Schemes that are subject to local content requirements will not be eligible for the EIB's financing. In any case, the Financial Intermediary will be required to take all the requisite measures to ensure that the procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.