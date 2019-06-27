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BDMG CLIMATE ACTION FL II

Signature(s)

Montant
147 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 147 500 000 €
Lignes de crédit : 30 000 000 €
Énergie : 117 500 000 €
Date(s) de signature
10/11/2021 : 20 000 000 €
9/12/2024 : 27 500 000 €
21/10/2019 : 30 000 000 €
21/10/2019 : 70 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 21/10/2019
20190040
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BDMG CLIMATE ACTION FL II
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 148 million
EUR 197 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a Framework Loan to part-finance a series of climate action projects in the state of Minas Gerais, Brazil, including solar photovoltaic (PV), small-scale hydropower and other renewables.

The main purpose of the operation is to part-finance climate action initiatives that will contribute to the achievement of climate change mitigation, which is one of the high-level horizontal objectives of the External Lending Mandate (ELM) for all regions and endorsed by the Management Committee. The proposed operation is therefore fully compliant with the EIB's ELM as it supports the development of sustainable energy in the region, providing environmental benefits and securing the energy supply. It will also contribute to the development of economic infrastructure and of the private sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation intends to generate environmental benefits by supporting renewable energy (i.e. small size solar photovoltaic, small-scale hydropower, eventually bioenergy plants – biomass) and energy efficiency schemes that help to mitigate climate change.

It is expected that the beneficiaries of the schemes under this Framework Loan will be predominantly private entities not operating in the utility sector, not having a status of contracting entity and not being concessionaire. However, it cannot be excluded that some schemes could be classified as public for procurement purposes. Schemes that are subject to local content requirements will not be eligible for the EIB's financing. In any case, the Financial Intermediary will be required to take all the requisite measures to ensure that the procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BDMG CLIMATE ACTION FL II
Date de publication
5 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91827172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190040
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
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