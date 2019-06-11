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MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 150 000 000 €
Télécom : 150 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2019 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 17/12/2019
20180888
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
MAGYAR TELEKOM NYRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 371 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rollout of advanced broadband networks in Hungary. The new networks will enable broadband services up to 1 Gbps. The measures will include the upgrade of the existing TV cable network with the latest broadband technology as well as the further expansion of the Fibre-to-the-Home network. These measures will be implemented from 2019 to 2022.

The project will result in increasing the capacity, and therefore the speed and quality of service, of the promoter's fibre network in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground cable/fibre roll-out) do not fall under the annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Asssessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The related works have typically limited residual environmental effects as they are mainly carried out alongside existing transport infrastructures such as roads.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
08/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95664783
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180888
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172474841
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180888
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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