SPANISH SUBURBAN AND REGIONAL ROLLING STOCK

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project will finance the acquisition of 72 hybrid and electric trainsets to replace ageing rolling stock in the suburban networks of Valencia and Murcia, as well as regional rail services across Spain.
The project is expected to generate operating and maintenance costs savings, improve the quality, accessibility and comfort of the services, as well as reduce the number of incidences. As one of the pillars of the plan for improvement of suburban services, fleet renewal is expected to foster modal shift from road to rail (or at least maintain rail modal share) and therefore to contribute to the reduction of accidents, pollution and noise levels especially within urban agglomerations, as well as CO2 emissions. The project will thus contribute to meeting the EIB's target for support to climate action. The project is eligible under Article 309 point (c) common interest. The project's compliance with the Lending Policy for Transport (Decision CA/452/11) is to be confirmed during appraisal.
The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots), not included in the investment proposed but needed for the correct operation of the new rolling stock, will be analysed during the appraisal. Arrangements for the replacement or decommissioning of old rolling stock will be reviewed during appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by contributing to modal shift from road to railways.
The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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