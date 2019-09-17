Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NIDEC PSA EMOTORS

Signature(s)

Montant
145 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 145 000 000 €
Industrie : 145 000 000 €
Date(s) de signature
24/01/2020 : 145 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIDEC PSA EMOTORS

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2019
Statut
Référence
Approuvé | 24/01/2020
20180863
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NIDEC PSA EMOTORS
EMOTORS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 145 million
EUR 343 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's expenditure in the development of electric motors for electric and electrified (hybrid) vehicles, as well as the investments for setting up the manufacturing process.

The project will support the design and manufacturing of a state of the art, cost efficient product specific for electrified automotive applications. This should help Original Equipment Manufacturers (OEMs) to address their electrification targets in 2025 and beyond.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D activities will take place within existing facilities without changing their authorised scope and therefore do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. The component related to the manufacturing of motors falls under the Annex II Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. All environmental, issues including environmental and operational authorisations will be reviewed during the due diligence process.

Being the promoter a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority, it it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIDEC PSA EMOTORS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIDEC PSA EMOTORS
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
106333830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180863
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIDEC PSA EMOTORS
Autres liens
Fiche récapitulative
NIDEC PSA EMOTORS
Fiche technique
NIDEC PSA EMOTORS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes