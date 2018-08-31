RCSI EDUCATION & RESEARCH BUILDING

Fiche récapitulative
The project involves the demolition of an existing building and construction of a new building providing modern teaching and research facilities to support the continuing development of the Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) and its St Stephen's campus in Dublin. The new project will enable the introduction of a new medical curriculum and the use of new pedagogical techniques to improve learning outcomes, create state-of-the-art research laboratories and consolidation of other departments and courses into RCSI's central campus.
The proposed project is designed to assist the Promoter to further enhance its capacity and readiness to contribute to human capital formation and to carry out research and development with beneficial effects for the knowledge economy in Ireland.
The Council Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover educational activities, leaving it at the discretion of the responsible national authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, universities are likely to fall under Annex II of EIA Directive 2014/52/EU with respect to Urban Development. Social and environmental aspects as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal. The project will include new buildings, which will comply with the 2010/31/EU directive on energy efficiency of buildings.
The promoter has been assessed by EIB as being a private entity not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.