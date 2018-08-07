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DIGITAL INNOVATION ACCELERATION

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 150 000 000 €
Services : 150 000 000 €
Date(s) de signature
11/02/2021 : 40 000 000 €
4/11/2019 : 110 000 000 €
Autres liens
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20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
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27/11/2019 - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION

Fiche récapitulative

Date de publication
22 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 04/11/2019
20180807
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
EL CORTE INGLES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles
Description
Objectifs

The project concerns El Corte Ingles' (ECI) technology innovation programme. The promoter is investing in its digital acceleration, targeting the further improvement of sales performance and the optimisation of the supply chain as well as other business processes.

The EIB loan would contribute to the EU priority objective of innovation supporting the EU policy towards an information society (e-business) and the targets of the Europe 2020 strategy as the underlying project includes a wide range of innovative subprojects across ECI's different business areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The development, implementation and deployment of IT systems is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. Further details will be analysed during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, then the EIB would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
27/11/2019 - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92201018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180807
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162790473
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180807
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Date de publication
26 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
124849038
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180807
Dernière mise à jour
27 Nov 2019
Secteur(s)
Services
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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