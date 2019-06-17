VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING

Fiche récapitulative
The project will finance Voestalpine's RDI programme over a three year period, as well as a new advanced manufacturing technology (AMT) plant for stainless and special steel in Kapfenberg, Austria.
The project will improve the promoter's long-term competitiveness by investing in RDI and in the most advanced stainless and special steel plant in the world. This investment will help Voesalpine to remain the leading innovator in the sector and expand its offer targeted to high-margin markets.
The RDI activities are carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and hence will not require an Environmental Impact Assessment (EIA). The project comprises the installation of a new stainless and special steel plant to be installed in a new buildings within the promoter's existing facilities already authorised for this purpose. Such an installation may fall under Annex I or II of the EIA Directive. The bank will assess during due diligence environmental details
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that the project will be implemented in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.