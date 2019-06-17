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VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 300 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2019 : 150 000 000 €
27/09/2019 : 150 000 000 €
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03/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Communiqués associés
Autriche : la BEI accorde un prêt de 300 millions d’EUR à voestalpine

Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2020
Statut
Référence
Signé | 17/06/2019
20180753
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
VOESTALPINE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 854 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance Voestalpine's RDI programme over a three year period, as well as a new advanced manufacturing technology (AMT) plant for stainless and special steel in Kapfenberg, Austria.

The project will improve the promoter's long-term competitiveness by investing in RDI and in the most advanced stainless and special steel plant in the world. This investment will help Voesalpine to remain the leading innovator in the sector and expand its offer targeted to high-margin markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and hence will not require an Environmental Impact Assessment (EIA). The project comprises the installation of a new stainless and special steel plant to be installed in a new buildings within the promoter's existing facilities already authorised for this purpose. Such an installation may fall under Annex I or II of the EIA Directive. The bank will assess during due diligence environmental details

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that the project will be implemented in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Date de publication
3 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88803239
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180753
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174687808
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180753
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
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