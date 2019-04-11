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EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 85 000 000 €
Énergie : 85 000 000 €
Date(s) de signature
29/04/2022 : 6 624 183,5 €
29/04/2022 : 78 375 816,5 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 29/04/2022
20180688
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
QAIR MARINE SASU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 85 million
EUR 289 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the construction of a 30 MW floating offshore wind farm circa 15 km off the coast of Gruissan in the Aude region (Occitanie) in France, in 59 m-90 m water depth.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation and greenhouse gas emission reduction. The project thus will contribute to environmental objectives and to the EIB's priority objectives for energy sector lending related to renewable energy sources and transversal objectives of climate action, as well as social cohesion. Floating turbines could allow projects to access better wind resources in deeper waters (for which the fixed-foundation solution would likely be too costly) and generate potential savings with regards to foundations and installation costs. The project is thus likely to contribute to the advance of EU technological leadership in wind energy and therefore support long-term EU economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter carried out the relevant environmental impact assessments (EIAs) during the period between September 2016 and January 2017 and the public consultation has been launched. The EIA and permits will be assessed during appraisal for conformity with relevant EU Directives.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE) - Résumé Non Technique
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133562379
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180688
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133890810
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180688
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Date de publication
24 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127275155
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180688
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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