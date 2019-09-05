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QEV TECHNOLOGIES (EGFF)

Signature(s)

Montant
17 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 17 000 000 €
Industrie : 17 000 000 €
Date(s) de signature
15/10/2019 : 8 500 000 €
15/10/2019 : 8 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 15/10/2019
20180672
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
QEV TECHNOLOGIES (EGFF)
QEV TECHNOLOGIES SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 17 million
EUR 47 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance research and development (R&D) activities for electric powertrains, electric vehicles, fast charging systems and electric racing technologies, as well as capital investments for R&D testing equipment and test facilities in Spain.

The proposed financing would enable QEV Technologies to scale up its activities and accelerate its investments into RDI, enabling the company's further geographical expansion and strengthening its capacity to undertake more customer projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All activities take place in existing locations. R&D activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Also, the capital investments concern primarily equipment and tools that do not require any environmental assessment or authorisations. The R&D project is expected to have a positive sustainability potential as it contributes to the electrification of the automotive sector. All environmental details will be reviewed during the project's due diligence.

The promoter is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - QEV TECHNOLOGIES (EGFF)
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88111931
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180672
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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