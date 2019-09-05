QEV TECHNOLOGIES (EGFF)

Fiche récapitulative
The project will finance research and development (R&D) activities for electric powertrains, electric vehicles, fast charging systems and electric racing technologies, as well as capital investments for R&D testing equipment and test facilities in Spain.
The proposed financing would enable QEV Technologies to scale up its activities and accelerate its investments into RDI, enabling the company's further geographical expansion and strengthening its capacity to undertake more customer projects.
All activities take place in existing locations. R&D activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Also, the capital investments concern primarily equipment and tools that do not require any environmental assessment or authorisations. The R&D project is expected to have a positive sustainability potential as it contributes to the electrification of the automotive sector. All environmental details will be reviewed during the project's due diligence.
The promoter is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.