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WATER AUTHORITY RIVIERENLAND

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
15/10/2019 : 100 000 000 €
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03/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER AUTHORITY RIVIERENLAND
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI finance une partie du programme d’investissement de Waterschap Rivierenland

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 15/10/2019
20180663
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER AUTHORITY RIVIERENLAND
WATERSCHAP RIVIERENLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 568 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The operation concerns the 2019-2023 investment programme of Waterschap Rivierenland. The investment programme will focus on flood protection and wastewater treatment in its area of responsibility between the rivers Rhine/Lek and the Meuse in the Netherlands.

The Investment Loan will finance the 2019-2023 investment programme of Waterschap Rivierenland. The investment programme will include mainly dyke reinforcements and related structures along selected sections of the 555km of dykes under the Authority's responsibility. These stretch between the river Rhine/Lek and the river Meuse, starting at the German border and going up to Kinderdijk near Dordrecht. The loan will also finance some investment in wastewater collection and treatment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed project implements the requirements of the Floods Directive 2007/60/EC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC. The main impacts will be some nuisances during the construction such as traffic and noise. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the EIA for publication on its website. For any part of the project that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures required to comply with the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER AUTHORITY RIVIERENLAND
Date de publication
3 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91295156
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180663
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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