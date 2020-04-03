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SOREK II DESALINATION PLANT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Israël : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
15/06/2020 : 150 000 000 €
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30/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOREK II DESALINATION PLANT
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15/04/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey (in Hebrew)
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 15/06/2020
20180645
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOREK II DESALINATION PLANT
STATE OF ISRAEL - MINISTRY OF FINANCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 430 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the design, construction and operation of a reverse osmosis sea-water desalination facility, with production capabilities of 200 million m3 per annum, under a public-private partnership (PPP) scheme, located in Sorek, Israel.

The project is intended to ensure access to water and have a climate change adaptation and mitigation impact addressing persistent droughts and increased demand for water.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A combined environmental impact assessment for the existing Sorek I and the proposed Sorek II desalination plants has already been carried out by the promoter. The EIB shall review it to ensure that it complies with the EIB's Environmental and Social standards and safeguards.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOREK II DESALINATION PLANT
Date de publication
30 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129182965
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180645
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Israël
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey (in Hebrew)
Date de publication
15 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130123937
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180645
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Israël
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey
Date de publication
15 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130135520
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180645
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Israël
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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