Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME

Signature(s)

Montant
21 950 000 €
Pays
Secteur(s)
Cap Vert : 21 950 000 €
Énergie : 482 900 €
Télécom : 21 467 100 €
Date(s) de signature
10/04/2019 : 482 900 €
10/04/2019 : 21 467 100 €
Autres liens
Related public register
13/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Communiqués associés
Cap-Vert : la BEI soutient les connexions internet et les télécommunications à haut débit

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2018
Statut
Référence
Signé | 10/04/2019
20180600
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
CABO VERDE TELECOM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 25 million (EUR 22 million)
USD 60 million (EUR 53 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Télécom - Information et communication
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investments in Cape Verde to increase the availability and quality of mobile and fixed high speed broadband services - based on 3G, 4G and Fiber to the x (FTTx) - as well as the construction and installation of a submarine cable branch to link Cape Verde to a Latin America to Europe submarine cable system.

The project constitutes the next step in the development of the telecommunications infrastructure in Cape Verde. With the expansion of the mobile broadband and fiber networks, in addition to the necessary upgrade of the international connectivity, the telecommunications services in the country are expected to get closer to the international state-of-the-art standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, telecommunications projects including submarine cables would not fall under Annex I or II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU. The EIB will require the project's compliance with the relevant environmental legislation and, in any case, the preparation of an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) at least for the submarine cable part of the project to ensure that appropriate mitigation measures are adopted.

Implementation of the project will be done in line with EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Documents liés
13/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Autres liens
Communiqués associés
Cap-Vert : la BEI soutient les connexions internet et les télécommunications à haut débit

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Date de publication
13 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86633053
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180600
Secteur(s)
Télécom
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cap Vert
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Date de publication
26 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164600833
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180600
Secteur(s)
Télécom
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cap Vert
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Fiche technique
CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Communiqués associés
Cap-Vert : la BEI soutient les connexions internet et les télécommunications à haut débit

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Cap-Vert : la BEI soutient les connexions internet et les télécommunications à haut débit
Autres liens
Related public register
13/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes