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AN POST INNOVATION AND DIGITALISATION

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 40 000 000 €
Services : 40 000 000 €
Date(s) de signature
15/10/2019 : 40 000 000 €
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Related public register
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AN POST INNOVATION AND DIGITALISATION
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - AN POST INNOVATION AND DIGITALISATION
Communiqués associés
Irlande : un concours de la BEI de 40 millions d’EUR pour soutenir la transformation d’An Post

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 15/10/2019
20180596
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AN POST INNOVATION AND DIGITALISATION
AN POST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 83 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation programme of An Post, Ireland's national postal operator

An Post is Ireland's national postal operator and runs the post office network with over 1 000 outlets. The company is undertaking a major modernisation programme that supports its strategic plan for medium and long-term future. The key constituent parts of the investments are the automation and modernisation of the parcels business, the replacing of one third of its diesel fleet with electric vehicles, the digitalisation of the entire front-end of the business, as well as the development of new financial products for the retail market and the renewal of post offices.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment and activities included in the project are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per the EIA directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. The full environmental details will however be assessed by the Bank's services during the project due diligence.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EU or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AN POST INNOVATION AND DIGITALISATION
Date de publication
11 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89976694
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180596
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AN POST INNOVATION AND DIGITALISATION
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178017371
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180596
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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