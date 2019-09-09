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GAGEO I FUND

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 19 500 000 €
Lignes de crédit : 30 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 10 500 000 €
20/12/2019 : 19 500 000 €
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Related EFSI register
17/12/2019 - GAGEO I FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
9 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20180580
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAGEO I FUND
GAGEO ASSET FINANCE SERVICES SAS,FRANCE TITRISATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EUR 30m investment in GAGEO I, a first-of-a-kind EUR 200m debt fund providing mid- to long- term collateralised lending to European SMEs and Mid-Caps, backed by inventory and equipment critical to business continuity. The operation is proposed under EFSI.

The projects addresses the European SMEs and Mid-Caps financing gap by investing in the fund Gageo I. This debt fund targets investments in Europe (mainly in France), through a non granular and diversified portfolio of long-term debt instruments backed by inventory and equipment critical to business continuity. Thanks to its innovative structure, the fund will complement the deficient and weakly diversified SMEs and Mid-Caps financing offer, enhance co-investments and support employment and growth in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund will be required to develop an environmental and social policy and establish the appropriate management systems so as to comply with the environmental and social requirements of the Bank. The assessment of the environmental and social impacts and risks will be part of the standard due diligence process that the Fund will have to carry out for each underlying investment, thereby ensuring that the portfolio and these investments are in compliance with national law, EU environmental legislation as well as the EIB Environmental and Social Standards.

The Fund has been assessed by EIB as investing only in private companies not being subject to the EU rules on public procurement or concessions. Overall, the Bank will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund follow fair and transparent procurement procedures and satisfy the criteria of economy and efficiency.

Documents liés
17/12/2019 - GAGEO I FUND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - GAGEO I FUND
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
124724101
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180580
Dernière mise à jour
17 Dec 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
France, Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
17/12/2019 - GAGEO I FUND
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Fiche récapitulative
GAGEO I FUND
Fiche technique
GAGEO I FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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