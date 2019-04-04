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WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Signature(s)

Montant
10 344 517,41 €
Secteur(s)
Services : 10 344 517,41 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 10 344 517,41 €
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Related public register
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20180557
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
WWB ASSET MANAGEMENT LLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 12 million (EUR 10 million)
USD 100 million (EUR 90 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project concerns the investment into a private equity fund specialising in women-focused inclusive financial institutions (global scope with a focus on Sub-Saharan Africa) and financial technology.

The project aims at increasing financial inclusion in emerging markets with the goal to reduce the gender gap. The fund will make minority equity investments in financial service providers and expects to pursue a gender strategy that focuses on the financial needs of women and their participation in the staff and management of the investees. The gender lens applied to financial inclusion is intended to allow financially excluded or underserved women to access a broad range of financial services and to grow their businesses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
Date de publication
11 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92112374
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180557
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
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Fiche récapitulative
WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
Fiche technique
WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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