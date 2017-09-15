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PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
42 590 660,66 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 42 590 660,66 €
Transports : 42 590 660,66 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 42 590 660,66 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20180533
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE
YSTAD HAMN LOGISTIK AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 445 million (EUR 41 million)
SEK 1007 million (EUR 93 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at increasing the capacity and upgrading the facilities of the Port of Ystad (Sweden) to meet the current market needs, by accommodating larger ferry vessels.

Financing will cover the construction of two new deeper ferry berths at a new pier located in the outer port basin, as well as of related facilities in reclaimed areas located to the east of the new berths. It also consists of dredging works in the existing outer basin of the port, build a new breakwater south of the existing eastern breakwater with a new reclaimed platform for future port activities expansion and the extension of the breakwater at the western part of the port.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter confirmed that the Environmental Permit for the project has been approved by the Land and Environment Court of Växjö (Case M 3141-16, dated 15/09/2017). In addition, the detailed Development plan was approved by the Municipality of Ystad in early spring 2018. Compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, amongst others, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be further assessed in detail during appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal (OJEU), as and where required. The works tender notice 2017/S 234-486894 was published on 6th December 2017 in the OJEU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE - Miljökonsekvensbeskrivning, ombyggnation av yttre hamnen samt åtgärder i kringliggande vattenområden
Date de publication
20 Sep 2019
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122865220
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180533
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE
Date de publication
30 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92924013
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180533
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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The European Investment Bank (EIB) has signed a SEK 445 million (EUR 41.75 m) loan agreement with the Municipality of Ystad. The project aims at increasing the capacity and upgrading the Port of Ystad facilities in order to accommodate larger ro-pax vessels. Works include the construction of two new, deeper, ferry berths at a new pier located in the outer port basin, with associated facilities in reclaimed areas located to the east of the new berths. It also consists of dredging works in the existing outer basin of the port, the construction of a new breakwater south of the existing eastern breakwater, with a new reclaimed platform for future port activities expansion and the extension of the breakwater at the western part of the port.
EIB supports refurbishment of Port of Ystad
©Port of Ystad

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