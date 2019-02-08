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BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 55 000 000 €
Lignes de crédit : 55 000 000 €
Date(s) de signature
24/06/2019 : 55 000 000 €
Autres liens
Related EFSI register
08/02/2019 - BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 24/06/2019
20180442
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
BANCO BPM SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
EUR 275 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will provide a guarantee to Banco BPM (BBPM) to cover a portfolio of new loans to SMEs and MidCaps in Italy.

The operation aims at enhancing access to finance for the specific market segment. In detail, the transaction is an unfunded Asset Backed Securities mezzanine investment, is a de-linked product aiming at relieving capital on existing loan portfolio which will be redeployed into new financing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will require that BBPM take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and MidCaps) meet EIB's environmental standards and related EU/national legislation.

The EIB will require that BBPM take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and MidCaps) meet EIB's procurement standards and related EU/national legislation.

Documents liés
08/02/2019 - BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
Date de publication
8 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
88693348
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180442
Dernière mise à jour
8 Feb 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Italie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
08/02/2019 - BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
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Fiche récapitulative
BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
Fiche technique
BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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