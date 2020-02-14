EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

Fiche récapitulative
Le projet consiste à réaliser le tronçon nord de la boucle haute tension (225 kV) de Bamako, qui constituera à terme l'ossature principale d'alimentation et de distribution d'énergie électrique de la capitale malienne. Il comprend (i) une ligne HT double terne 225 kV de 103 km, (ii) l'extension de deux postes existants, et (iii) la construction de trois nouveaux postes.
L'objectif global du programme est de (i) soutenir le commerce régional d'électricité au Mali, (ii) l'intégration de projets de production d'électricité au niveau local et régional ainsi que (iii) la croissance de la demande en énergie de l'agglomération de Bamako.
S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe I de la directive d'impact sur l'environnement (EIE) de l'UE, nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement. Conformément aux réglementations nationales en vigueur au Mali ainsi qu'aux normes environnementales et sociales de l'AFD et de la BEI, des études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) sont en cours de réalisation ainsi que les plans associés de gestion environnementale et sociale (PGES) et plans d'action de réinstallation (PAR). Les études EIES, y compris les PGES et les PAR, font l'objet d'une consultation publique. Les impacts que l'on peut généralement attendre du projet sont liés au défrichage de la végétation, aux incidents impliquant les oiseaux (collision et/ou électrocution avec les lignes électriques), aux champs électromagnétiques émis par les dites lignes, ainsi qu'à l'acquisition de terres et à la réinstallation des populations vivant sur le tronçon des dites lignes. La BEI veillera à ce que des mesures appropriées soient prises pour éviter, atténuer et/ou compenser les impacts du projet.
Le promoteur sera tenu de mettre en oeuvre le projet conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'AFD, et conformément aux exigences et normes convenues entre la BEI, l'Agence française de développement (AFD) et la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, en français : Établissement de crédit pour la reconstruction) pour les projets relevant de l'Initiative de Confiance Mutuelle (Mutual Reliance Initiative - MRI) pour les opérations en dehors de l'UE, comme prévu dans le vademecum de la BEI sur les passations de marché. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés dans le Journal Officiel de l'UE (JOUE).
Dans le cadre de la garantie EFSD+
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.