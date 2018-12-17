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CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 7 500 000 €
Danemark : 7 500 000 €
France : 15 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2018 : 3 750 000 €
17/12/2018 : 3 750 000 €
17/12/2018 : 3 750 000 €
17/12/2018 : 3 750 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 décembre 2018
Statut
Référence
Signé | 17/12/2018
20180345
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
CARMAT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 86 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The promoter, a French pre-commercial-stage medtech company is the designer and developer of an advanced cardio-vascular prosthetic device. The project supported by the Bank concerns the promoter's research and development (R&D) investments across several EU countries (e.g. France, Denmark, the Czech Republic), over the years 2018-2022. The EIB's funding will be mainly used to complete the prosthesis CE labelling, prepare its market-access and strengthen the company's manufacturing processes and capacities.

With its total artifical heart, the company aims to offer a permanent solution to patients with terminal heart failure who are facing a therapeutic stalemate due to the lack of human grafts. The EIB will contribute to the financing of the clinical validation and regulatory approval of the prosthesis, the development of the technologies and know-how in order to improve further the prosthesis and the patient's quality of life, the improvement of the Company's manufacturing process and its manufacturing capacities as well as the development of the marketing and sales teams in the market access phase.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details have been verified during the appraisal and are aligned with best practices.

The promoter is a private company which does not operate in the utilities sector and which does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services verified the details during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
180872839
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180345
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Danemark
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
Date de publication
3 Jan 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87145236
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180345
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Danemark
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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