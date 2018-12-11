MADRID SOCIAL HOUSING SFSB

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
The project involves the construction of new social housing units for rent; the energy efficiency and accessibility refurbishments of existing social housing units, falling under the Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) initiative; and improvements to the urban environment in municipalities in the Madrid region.
The project concerns the construction of new social housing units and the energy rehabilitation of existing housing stock in the region of Madrid, where demand for social housing is unmet. The project will contribute to the climate action priorities of the Union and the energy efficiency target of Spain.
Given the relative scale, location and nature of the works in built-up urban areas, all of the works are deemed to have no significant negative environmental or social impact. Exceptionally, a work may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended). In these cases the Bank will require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directive as transposed into national law leaving it to the competent authority to decide in line with the Directive whether an EIA procedure is needed or not. The Bank will review relevant permits, public consultations and authorisation processes during appraisal, including mitigation / compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC). Currently there is no Nearly zero-energy buildings (NZEB) requirement definition in Spain so the proposed operation must accomplish the reference values published in the Commission recommendation (EU) 2016/1318: net primary energy consumption should be lower or equal to 40 kWh/m2/y. After completion of works, new buildings and refurbished buildings will contribute to reduce the energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.