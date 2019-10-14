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MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
45 934 264,19 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 45 934 264,19 €
Transports : 17 455 020,39 €
Infrastructure composite : 28 479 243,8 €
Date(s) de signature
20/11/2020 : 8 009 377,45 €
23/12/2019 : 9 445 642,94 €
20/11/2020 : 13 067 931,63 €
23/12/2019 : 15 411 312,17 €
Autres liens
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Projet apparenté
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
14 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 23/12/2019
20180243
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 200 million (EUR 47 million)
PLN 1318 million (EUR 309 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, structured as a Framework Loan, will support improvements in the healthcare sector, road infrastructure, energy efficiency in public buildings, the cultural sector and sustainable mobility. The loan will be signed under the operation "Poland Regional Infrastructure Programme (2017-0081)".

The EIB financing will contribute to the implementation of the Development Strategy of the Malopolska Region for 2011-2020 to increase quality and effectiveness of the healthcare services, while improving the energy efficiency of public buildings and the transport mobility in the region. The project will also contribute to better promote the local cultural heritage, thus strengthening the position of Malopolska Region as regional leader in the leisure industry. The majority of investments are due to be implemented within the framework of the Regional Operational Programme of the Malopolska Voivodeship 2014-2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

With the appropriate conditions in place, the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Projets associés
Projet apparenté
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122732500
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180243
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Autres liens
Fiche récapitulative
MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Fiche technique
MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Projet apparenté
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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