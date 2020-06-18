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SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
26 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 26 500 000 €
Eau, assainissement : 26 500 000 €
Date(s) de signature
29/12/2020 : 26 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 29/12/2020
20180238
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
SOUTHERN REGION WATER BOARD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 26 million
EUR 41 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The SRWB project is an investment program for several towns in Southern Malawi to provide reliable drinking water via new water facilities including treatment, storage and distribution.

The overall objective of the project is to establish a reliable drinking water supply to the two towns of Liwonde and Balaka for the next 10 years and upgrade the water facility of Mangochi town.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation is the eleventh in Malawi in the water sector and will build on the experience gained in these previous projects. An Environmental and Social Assessment as well as a Resettlement Action Plan (if needed) will be carried out as part of the design activities. The project shall have positive environmental and public health impacts and will allow the population to adapt to the foreseen climate change impacts in the project areas. The related environmental and social risks and impacts of the project components, as well as proposed mitigation and compensation measures, will be checked against EIB's standards, as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Date de publication
24 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130956724
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180238
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - ESIA for the Upgrading and Extension of Liwonde Water Supply including Balaka Town Project
Date de publication
30 Aug 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159952270
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180238
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Link to ESIA Report for Mangochi component
Date de publication
8 Mar 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
191630820
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180238
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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